Рецепт надсмачних м'ясних дерунів

Звичайні картопляні деруни можна урізноманітнити, якщо додати в них м'ясний фарш.

Таким чином зы смачного гарніру деруни перетворюються в повноцінну страву, яку можна подавати з будь-яким соусом.

Деруни з м'ясом мають низку нюансів і хитрощів, які потрібно враховувати при приготуванні цієї страви.

Близько 30 хвилин – і у вас на столі апетитні деруни з м'ясною начинкою.

Про те, як приготувати цю страву читайте в детальному рецепті за посиланням: М'ясні деруни.

Деруни з м'ясом

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