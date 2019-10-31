Рецепт на диво смачної страви з картоплі

Ніжні картопляні галушки - традиційна страва білоруської кухні.
У неї є різні способи приготування, але їх об'єднує одне - картопля треться на дрібній тертці, а потім сформовані з неї галушки варяться.
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FoodOboz пропонує приготувати дивовижно смачні галушки за перевіреним рецептом.
Такі галушки можуть виступати гарніром до м'яса і риби, їх можна додавати в суп або подавати як самостійну страву, прикрасивши зеленню з часником.
Про те, як правильно їх приготувати, читайте на нашому сайті за цим посиланням: Картопляні галушки.
Картопляні галушки
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