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Рецепт на диво смачної страви на зиму

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Важко придумати більш смачну в холодну пору року закуску, ніж добре приготована баклажанна ікра.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам перевірений рецепт її приготування на зиму.

Щоб приготувати ікру з баклажанів, крім безпосередньо синеньких потрібно ще приготувати помідори, болгарський перець, моркву, цибулю і ряд спецій.

Хоча баклажанна ікра готується досить просто і не вимагає особливих кулінарних навичок, щоб вона напевно вийшла дивовижно смачною, слід строго дотримуватися інструкцій.

Читайте повний список інгредієнтів і докладний рецепт приготування баклажанної ікри з фото процесу за цим посиланням.

Рецепт на диво смачної страви на зиму

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепти страв з баклажанами, які теж можуть вас зацікавити. Дивіться, як готувати:

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