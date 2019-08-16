Рецепт на диво смачної страви на зиму

Важко придумати більш смачну в холодну пору року закуску, ніж добре приготована баклажанна ікра.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам перевірений рецепт її приготування на зиму.

Щоб приготувати ікру з баклажанів, крім безпосередньо синеньких потрібно ще приготувати помідори, болгарський перець, моркву, цибулю і ряд спецій.

Хоча баклажанна ікра готується досить просто і не вимагає особливих кулінарних навичок, щоб вона напевно вийшла дивовижно смачною, слід строго дотримуватися інструкцій.

Читайте повний список інгредієнтів і докладний рецепт приготування баклажанної ікри з фото процесу за цим посиланням.

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