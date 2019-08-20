Рецепт на диво смачної мексиканської страви

Одна з найвідоміших в світі мексиканських національних страв – буріто – здобула славу завдяки простоті приготування і своєму неповторному смаку.
Традиційно буріто готується з коржиків під назвою тортилья і особливої начинки.
У Мексиці найпопулярнішою начинкою буріто вважаються тушковані боби і м'ясний фарш. У різних варіаціях замість бобів використовують овочі, а також часто додають зелень і сир.
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Obozrevatel Smak пропонує приготувати буріто на сучасний лад, використовуючи кукурудзяну тортилью.
Про те, як правильно зібрати начинку і що потрібно для цієї мексиканської страви, читайте в детальному покроковому рецепті за посиланням: Буріто з яловичиною та сиром.
Буріто з яловичиною та сиром
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