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Рецепт на диво смачної мексиканської страви

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Одна з найвідоміших в світі мексиканських національних страв – буріто – здобула славу завдяки простоті приготування і своєму неповторному смаку.

Традиційно буріто готується з коржиків під назвою тортилья і особливої начинки.

У Мексиці найпопулярнішою начинкою буріто вважаються тушковані боби і м'ясний фарш. У різних варіаціях замість бобів використовують овочі, а також часто додають зелень і сир.

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Obozrevatel Smak пропонує приготувати буріто на сучасний лад, використовуючи кукурудзяну тортилью.

Про те, як правильно зібрати начинку і що потрібно для цієї мексиканської страви, читайте в детальному покроковому рецепті за посиланням: Буріто з яловичиною та сиром.

Буріто з яловичиною та сиром

Буріто з яловичиною та сиром

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