Рецепт на диво смачної фаршированої качки

Ідеальною прикрасою будь-якого святкового і звичайного сімейного застілля може стати смажена птиця.

FoodOboz пропонує рецепт відмінної качки, фаршированої капустою і яблуками.

Відзначається, що для такої страви знадобиться заздалегідь підготувати тушку качки, квашену капусту, цибулю, яблука, хліб, масло і спеції.

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Для приготування потрібно всього близько години, при цьому, з нашими простими покроковими інструкціями впорається навіть новачок в кулінарії, а качка в результаті виходить такою незвичайною, з пікантною кислинкою, що обов'язково підкорить усіх з першого ж шматочка.

Дивіться повний список і пропорції продуктів, а також детальний рецепт фаршированої качки з яблуками і капустою з фото процесу приготування за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного м'яса по-французьки з картоплею.

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