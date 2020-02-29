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Вдалі млинці на Масляну: шеф-кондитерка поділилася сімейним рецептом

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Кулінарна експертка, шеф-кондитерка Наталія Левензон поділилася своїм фірмовим рецептом смачних і швидких млинців на Масляну.

"Цей рецепт мені дала моя тітка. І відтоді я забула, що таке проблеми з млинцями", – зізналася Левензон в ефірі ObozTV.

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Отже, для млинців за рецептом Левензон знадобиться:

  • 2 яйця;

  • стакан муки;

  • стакан молока;

  • 3-4 столові ложки соняшникової олії;

  • дрібка солі.

За словами кулінарки, з цих інгредієнтів замішується однорідне тісто, яке потрібно тонким прошарком наливати на розігріту пательню і випікати з обох боків.

"Перед першим млинцем ми можемо помазати пательню маслом, але зовсім трішки. І все", – зазначила вона.

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Левензон додала, що це базовий рецепт, з яким можна експериментувати. Наприклад, пшеничне борошно можна замінити сумішшю з пшеничного і цільнозернового, а молоко – кефіром, водою, буряковим чи шпинатним соком.

"Якщо його правильно зробити – він прекрасно перевертається", – запевнила шефиня.

Вона уточнила, що начинка до цих млинців підходить як солона, так і солодка. Загортати їх теж можна по-різному: конвертиком, трубочкою або як ріжок з морозивом.

Простий рецепт млинців на Масляну

Простий рецепт млинців на Масляну

haip.info

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Автор
Наталія Глазова
Теми
рецепти Масляна Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV живлення
Теги
їжа рецепт свято
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