Вдалі млинці на Масляну: шеф-кондитерка поділилася сімейним рецептом

Кулінарна експертка, шеф-кондитерка Наталія Левензон поділилася своїм фірмовим рецептом смачних і швидких млинців на Масляну.

"Цей рецепт мені дала моя тітка. І відтоді я забула, що таке проблеми з млинцями", – зізналася Левензон в ефірі ObozTV.

Отже, для млинців за рецептом Левензон знадобиться:

2 яйця;

стакан муки;

стакан молока;

3-4 столові ложки соняшникової олії;

дрібка солі.

За словами кулінарки, з цих інгредієнтів замішується однорідне тісто, яке потрібно тонким прошарком наливати на розігріту пательню і випікати з обох боків.

"Перед першим млинцем ми можемо помазати пательню маслом, але зовсім трішки. І все", – зазначила вона.

Левензон додала, що це базовий рецепт, з яким можна експериментувати. Наприклад, пшеничне борошно можна замінити сумішшю з пшеничного і цільнозернового, а молоко – кефіром, водою, буряковим чи шпинатним соком.

"Якщо його правильно зробити – він прекрасно перевертається", – запевнила шефиня.

Вона уточнила, що начинка до цих млинців підходить як солона, так і солодка. Загортати їх теж можна по-різному: конвертиком, трубочкою або як ріжок з морозивом.

Простий рецепт млинців на Масляну haip.info

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