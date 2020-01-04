Рецепт легкого та корисного зимового салату з фото

Неймовірно корисним і дуже смачним доповненням до раціону в холодну пору року можуть стати різномасті рибні салати.

FoodOboz пропонує рецепт салату з консервованим лососем.

Хоч консервована риба не така корисна, як свіжа або заморожена, вона все ж містить у собі, зокрема, багато білка, жирні кислоти, ряд вітамінів групи B, вітамін Е, кальцій, - саме те, що потрібно організму для підтримки здоров'я взимку.

Сир і яйця доповнюють смак риби, дають ще більше корисних жирів і білка.

Новини Рецепт дуже смачної дієтичної страви з сиру

Крім того, в салат додаються овочі та зелень, - а це клітковина, залізо, ще вітаміни Е і групи В.

Так, на приготування салату потрібно всього півгодини, але він може йти як самостійний, повноцінний і дуже смачний прийом їжі.

Весь список і пропорції інгредієнтів, а також покроковий рецепт салату з консервованим лососем з фото процесу приготування дивіться за цим посиланням на нашому сайті.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт іншого корисного зимового салату французької кухні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!