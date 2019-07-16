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Рецепт квашених баклажанів, їсти які буде одне задоволення

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Якщо вам набридли традиційні рецепти приготування овочів, можна спробувати здивувати своїх близьких таким незвичайним блюдом як квашені баклажани.

На OBOZREVATEL.Smak є відмінний покроковий детальний рецепт приготування цієї страви.

Відзначається, що найчастіше в Україні та країнах-сусідках прийнято квасити капусту, огірки чи помідори, в той час як баклажани зазвичай готують зовсім по-іншому.

Також дивіться, як приготувати дуже смачні помідори по-корейськи.

Однак, всього за годину можна легко і швидко приготувати дуже смачну і пікантну закуску, яку можна подавати як в звичайні дні, так і на святковий стіл.

Повний список інгредієнтів і поетапний рецепт приготування квашених баклажанів дивіться за цим посиланням.

Рецепт квашених баклажанів, їсти які буде одне задоволення

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як приготувати дуже смачні деруни з кабачків.

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