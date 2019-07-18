Рецепт курячих котлет з секретом, щоб були соковитими і зі хрусткою скоринкою

Приготувати смачні курячі котлети дуже просто, але потрібно виконати одну просту умову, про яку знають не всі.

Рецептів котлет з курячого м'яса настільки багато, що в них можна заплутатися.

SmakObozrevatel пропонує класичний рецепт цієї смачної страви і ділиться зі своїми читачами маленькою хитрістю.

Аби котлети були смачними і зі хрусткою скоринкою, обсмажувати їх слід перші хвилини на сильному вогні, потім на середньому. А перевертати - лише тоді, коли одна сторона досить добре підрум'яниться. Саме при такому способі обсмажування будь-які м'ясні котлетки вийдуть дуже соковитими навіть без панірування.

Детальний покроковий рецепт і потрібні інгредієнти читайте за цим посиланням: Курячі котлети.

курячі котлети

Також цим способом радимо приготувати рибні котлети.

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