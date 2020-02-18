Рецепт кращого вітамінного салату з вареного буряка

Однією з найсмачніших зимових страв є простий овочевий салат із вареного буряка з солоними огірочками.

Оскільки буряк – справжнє джерело корисних речовин, мікроелементів і вітамінів, він обов'язково має бути присутній в меню.

FoodOboz знайшов рецепт, мабуть, найбільш вдалого бурякового салату з простих продуктів.

Новини Рецепт простого і приголомшливо смачного сніданку

Для початку коренеплід потрібно відварити: підготовлений буряк слід укласти в каструлю, залити холодною водою, довести до кипіння і варити на середньому вогні від 45 до 60 хвилин. Після чого злити воду і ненадовго залити буряки холодною водою - так вони будуть легше чиститися.

До натертого вареного буряка додати огірки, часник, заправку – і страва готова!

Детальний покроковий рецепт з відео доступний тут: Салат із буряка з часником і огірками.

Салат з буряка з часником і огірками

Варений буряк містить фолієву кислоту, холін і вітаміни А, С, В1, В5, В6, Е, Н і РР. Крім того, в ньому безліч важливих мінеральних речовин, таких як калій, магній, цинк, кальцій, йод, залізо, фосфор і натрій.

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