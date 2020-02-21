Рецепт кращого торта "Кучерявий пінчер" нашвидкоруч

Дуже смачний, соковитий і ніжний "Кучерявий пінчер" - один з найпростіших в приготуванні десертів.

Торт виходить високим, красивим, і найголовніше – його приготування займає мінімум часу.

Завдяки особливому способу промазування коржів, кекс повністю просочується кремом, що робить готову страву казково смачною.

Як добавки в торті використовуються горіхи і сухофрукти. Їх набір можна змінювати на свій смак, або взагалі від них відмовитися.

FoodOboz знайшов найвдаліший варіант цього десерту, і поспішає поділитися з вами! Рецепт доступний за посиланням: Торт "Кучерявий пінчер".

Торт "Кучерявий пінчер"

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