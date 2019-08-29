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Рецепт кращого томатного соку

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У багатьох сім'ях одним з найулюбленіших напоїв є томатний сік, смак якого багатьом відомий ще з дитинства.

Даний напій має неймовірно насичений смак і сприятливо діє на процес травлення. Сік містить безліч корисних для людського організму вітамінів і мінералів.

Рецепт кращого томатного соку

Наш рецепт томатного соку прекрасно підійде як для консервації, так і для його повсякденного вжитку.

OBOZREVATEL. Smal рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування томатного соку за цим посиланням.

Тим часом раніше ми розповідали своїм читачам, чому томатний сік під час польоту в літаку несподівано змінює свій смак.

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