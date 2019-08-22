Рецепт кращого молочного коктейлю

Важко знайти щось смачніше для літніх спекотних днів, ніж молочний коктейль, - він прекрасно насичує організм, охолоджуючи його.
OBOZREVATEL.Smak пропонує вам простий рецепт, як приготувати густий і неймовірно смачний молочний коктейль.
Напій готується на стандартній базі з морозива і молока, але вимагає додавання секретних інгредієнтів для отримання неперевершеного смаку і ідеальної консистенції.
Менш ніж за півгодини в домашніх умовах можна приготувати відразу кілька порцій цих ласощів.
Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування коктейлю з фото за цим посиланням.
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