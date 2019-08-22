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Рецепт кращого молочного коктейлю

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Важко знайти щось смачніше для літніх спекотних днів, ніж молочний коктейль, - він прекрасно насичує організм, охолоджуючи його.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам простий рецепт, як приготувати густий і неймовірно смачний молочний коктейль.

Напій готується на стандартній базі з морозива і молока, але вимагає додавання секретних інгредієнтів для отримання неперевершеного смаку і ідеальної консистенції.

Менш ніж за півгодини в домашніх умовах можна приготувати відразу кілька порцій цих ласощів.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування коктейлю з фото за цим посиланням.

Рецепт кращого молочного коктейлю

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як приготувати дуже смачні шоколадні вареники з сиром.

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