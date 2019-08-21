Рецепт кращого корейського салату з кабачків

Незвичайний, але дуже смачний вітамінний корейський салат з кабачків обов'язково сподобається любителям оригінальної східної кухні.

Його особливістю є те, що кабачки не потрібно піддавати термообробці, тому готова страва вийде не тільки смачною, але і дуже корисною.

Кабачки багаті клітковиною, масою важливих для організму мікроелементів (залізо, літій, кальцій, фосфор, магній, титан) і вітамінами РР, А, В1, В2, В6, С і Е.

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При смаженні або гасінні велика частина цих корисних речовин втрачається, тому Obozrevatel Smak пропонує приготувати салат особливим способом.

Звичайно, оскільки це корейська страва, нам крім овочів знадобиться близько 5 зубчиків часнику.

Про те, як приготувати такий салат, і які інгредієнти для нього потрібні, читайте за цим посиланням: Салат з кабачків по корейськи.

Салат з кабачків по корейськи

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