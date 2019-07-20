Рецепт консервації огірків на зиму, який підкорить усіх

Не секрет, що останнім часом багато господинь стали активно консервувати на зиму огірки з кетчупом, який надає їм по-справжньому неймовірний і пікантний смак.

Спочатку створюється враження, що огірки з кетчупом абсолютно несумісні, однак дотримання правильного алгоритму приготування консервації швидко переконає вас у іншому.

Щоб відчути приголомшливий смак і приємний хрускіт огірків в кетчупі взимку, дану закуску, з приготуванням якої впорається практично будь-яка господиня, потрібно приготувати влітку.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування огірків в кетчупу по цьому посиланню.

Раніше ми розповідали про п'ять кращих рецептів страв з огірків, які не залишать байдужими ваших близьких і гостей.

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