Рецепт: класичне картопляне пюре

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Сьогодні la repubblica пропонує розібратися, як готується класичне картопляне пюре. До речі, картопляне пюре – це гарнір, народжений у Франції і поширений по всій Європі. Ідеально підходить для гуляшу, а також різних страв на основі тушкованого м'яса. Класичний рецепт включає в себе дуже мало інгредієнтів. Звичайно, картопля, а також молоко і масло, які надають страві кремоподібості та смаку. Секрет ідеального смаку полягає у виборі правильної картоплі, яка повиненна містити якомога більше крохмалю.

Складові

для 4 осіб

1 кг картоплі300 мл молока50 г вершкового масласіль

Приготування

Картопляне пюре - це простий рецепт. Дотримуйтесь наших порад і вибирайте якісні продукти.

Картоплю необхідно зварити в мундирі, а потім почистити в гарячому стані. Після цього її потрібно розім'яти спеціальним пристосуванням для розминки картоплі. Важливий нюанс: саме розім'яти, а не розмішувати, інакше консистенція буде липкою, і пюре зруйнується.

В окрему каструлю налийте молоко і дайте йому нагрітися, не доводячи до кипіння. Потім зніміть з вогню і вилийте в ємність, де знаходиться картопляне пюре. Ручним віночком швидко збийте, щоб не було грудочок. Потім суміш потрібно приправити сіллю і швидко поставити на вогонь. Приготоване таким чином пюре потрібно варити протягом п'яти хвилин на середньому вогні.

Після цього додайте масло, енергійно помішуючи, щоб смак страви був більш вершковим.

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