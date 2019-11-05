Рецепт казкового десерту: соковитий манник на кефірі

Смачний і ніжний манник до чаю приготувати дуже просто.

FoodOboz знайшов перевірений рецепт швидкого манного пирога на кефірі, прикрасити який можна цукатами, ягодами, джемом або цукровою пудрою.

Читайте також: Рецепт чудового домашнього зефіру

Варто враховувати, що для тіста не потрібно борошно, і мала кількість інгредієнтів забезпечує економію часу.

А смак такої солодкої випічки приємно здивує і порадує будь-якого ласуна!

Про те, як приготувати цей десерт до чаю і кави, читайте в нашому покроковому рецепті за наступним посиланням: Манник на кефірі.

Манник на кефірі

Нагадаємо, раніше FoodOboz писав, як приготувати пухкі оладки на кислому молоці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!