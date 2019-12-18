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Рецепт казково смачної закуски з крабових паличок

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Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких оригінальною вечерею, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування гарячих ролів з крабовими паличками.

Рецепт казково смачної закуски з крабових паличок

Практично будь-яка господиня за допомогою декількох простих способів може перетворити звичні роли в гарячу апетитну закуску. Хрусткі роли дуже легко приготувати навіть вдома.

Фокус полягає в тому, що вам потрібно буде постаратися над приготуванням спеціального кляра для ролів.

Легка і приємна гаряча вечеря стане справжньою окрасою вашого столу.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смачних гарячих ролів за наступним посиланням.

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