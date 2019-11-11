Рецепт казково смачної закуски з грибами і сиром

Якщо несподівано завітали гості, або просто немає можливості довго поратися на кухні, то жульєн - ідеальна страва, яке порадує всіх.

Щоб грибний жульєн вийшов повноцінною ситною закускою, його слід запекти в булочці.

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Такий неординарний спосіб подачі збереже жульєн гарячим довгий час, а хрустка скоринка на булклчках розкриє ніжний смак начинки з м'яса, ароматних грибів і сиру.

Найголовніше, що зробити таку страву досить просто, близько півгодини – і на столі готова апетитна закуска.

Про те, як приготувати таку страву читайте в покроковому рецепті від FoodOboz за цим посиланням: Жульєн в булочці.

Жульєн в булочці

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