Рецепт казково смачної закуски з грибами і сиром

Якщо несподівано завітали гості, або просто немає можливості довго поратися на кухні, то жульєн - ідеальна страва, яке порадує всіх.
Щоб грибний жульєн вийшов повноцінною ситною закускою, його слід запекти в булочці.
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Такий неординарний спосіб подачі збереже жульєн гарячим довгий час, а хрустка скоринка на булклчках розкриє ніжний смак начинки з м'яса, ароматних грибів і сиру.
Найголовніше, що зробити таку страву досить просто, близько півгодини – і на столі готова апетитна закуска.
Про те, як приготувати таку страву читайте в покроковому рецепті від FoodOboz за цим посиланням: Жульєн в булочці.
Жульєн в булочці
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