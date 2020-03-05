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Рецепт казково смачної італійської страви з грибами

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З рису і печериць можна приготувати дуже популярну страва італійської кухні, яку полюблять в усьому світі.

Мова про ніжне класичне різотто з кремовим вершковим смаком.

Насправді різотто не має нічого спільного з рисовою кашею або пловом, у нього своя особлива ніша в кулінарії.

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Для цієї страви слід зупинити вибір на рисі, що багатий крохмалем, ідеально підійдуть сорти "Арбор" і "Віалоне нано".

Секретами ідеального різотто є обсмажування рису перед додаванням в нього бульйону, а також постійне помішування при приготуванні.

Особливо смачниою ця страва буде при додаванні до неї підсмажених до золотистої скоринки печериць. Відповідний детальний рецепт читайте за посиланням: Різотто з грибами.

Різотто з грибами

Різотто з грибами

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної страви з фаршем нашвидкоруч.

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рецепти
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їжа
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