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Рецепт казково смачного салату з червоної капусти

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Дуже смачний і вітамінний салат виходить з червонокачанної капусти, моркви і зелені.

У цій легкій оригінальній страві немає майонезу, і готується вона досить просто. При цьому салат виглядає настільки апетитно, що ним можна прикрасити будь-який святковий стіл.

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Покроковий рецепт чудового зимового овочевого салату від FoodOboz і особливості приготування заправки для нього читайте за цим посиланням: Салат з червоної капусти.

Салат з червоної капусти

Салат з червоної капусти

Раніше FoodOboz публікував рецепт дивного вітамінного салату з редькою.

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