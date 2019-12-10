Рецепт казково смачного салату на Новий рік 2020

Оригінальний і дуже смачний святковий салат з апетитною заправкою і незвичайним набором інгредієнтів стане центральною стравою новорічного столу.

Особливістю цієї страви є сирні кульки з зеленню, а також мандарини.

Незважаючи на те, що в рецепті є майонез, знадобиться його зовсім небагато, тому готовий салатик буде апетитним, але не важким.

Щоб здивувати гостей і близьких, приготуйте чудовий салат "Новорічний". Його рецепт доступний за цим посиланням.

Салат "Новорічний"

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