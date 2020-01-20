Рецепт казково смачного розсольнику на курячих серцях

Ароматний і ситний розсольник можна приготувати, не витрачаючи багато часу.

Швидкий варіант такого супу на курячих потрохах – ідеальний варіант.

Крім курячих сердець в рецепті є і куряча печінка. А основою розсольнику є солоні огірочки і перловка.

Новини Дочка Волочкової полюбила готувати і створила рецепт

Курячі серця і печінку потрібно класти в суп уже готовими, нарізавши тельбухи шматочками.

За бажанням можна додати огірковий розсіл, а також варити страву на вже готовому бульйоні.

Детальний рецепт такого смачного супу доступний за посиланням: Розсольник з потрохами.

Розсольник з потрохами

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