Рецепт казково смачного розсольнику на курячих серцях

Ароматний і ситний розсольник можна приготувати, не витрачаючи багато часу.
Швидкий варіант такого супу на курячих потрохах – ідеальний варіант.
Крім курячих сердець в рецепті є і куряча печінка. А основою розсольнику є солоні огірочки і перловка.
Курячі серця і печінку потрібно класти в суп уже готовими, нарізавши тельбухи шматочками.
За бажанням можна додати огірковий розсіл, а також варити страву на вже готовому бульйоні.
Детальний рецепт такого смачного супу доступний за посиланням: Розсольник з потрохами.
Розсольник з потрохами
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