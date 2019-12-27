Рецепт казково смачного Олів'є

Традиційним і найпопулярнішим блюдом для святкового столу до Нового року вже багато років безперечно є салат Олів'є.

FoodOboz пропонує рецепт салату з "родзинкою".

Відзначається, що вперше салат Олів'є придумали ще близько 150 років тому, але масову популярність він отримав тільки близько півстоліття тому.

Станом на сьогоднішній день існує вже безліч способів приготування страви, але ми пропонуємо скористатися рецептом, який об'єднав в собі класичний варіант і особливий інгредієнт.

Якщо Ви в пошуках цікавих гарячих страв на Новий рік, - дивіться також нашу добірку рецептів до свята.

Такий салат готується дуже швидко, якщо заздалегідь відварити все овочі, при цьому, зможе здивувати домашніх і гостей пікантним смаком звичної страви.

Дивіться повний список інгредієнтів, рецепт і секрети кращого салату Олів'є за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт незвичайного, але дуже смачного святкового салату "Шанхай" з ананасами.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!