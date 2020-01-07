Рецепт казково смачного м'ясного салату з ананасом

Апетитний і пікантний салат з ананасом сподобається всім любителям незвичайних смаків.

Готується така страва дуже швидко з мінімальної кількості складових. Серед основних інгредієнтів – консервований ананас (можна взяти свіжий) і копчена куряча грудка. Тандем цих смаків гарантує чудовий результат!

Важливий момент – якщо консервовані ананаси залиті занадто солодким сиропом, варто їх промити теплою кип'яченою водою і дати стекти зайвій рідині.

Як приготувати цю чудову страву, читайте у рецепті від FoodOboz за цим посиланням: Салат з ананасом і копченою грудкою.

Салат з ананасом і копченою грудкою.

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