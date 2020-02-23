Рецепт казково смачного і корисного салату з буряком

Радимо скуштувати чудовий європейський салат з вареного буряка, сиру, апельсинів і горіхів.

У цій страві не використовується майонез, тому вона виходить не просто смачною, а ще й дуже корисною, повідомляє FoodOboz.

Такий салат – це справжній вітамінний вибух! При цьому овочі, фрукти і зелень в ньому вдало доповнюються сиром і горіхами, що робить його, крім усього іншого, ще й ситною закускою.

Заправка в салаті також особлива – на основі рослинної олії, апельсинового соку і часнику.

Покроковий рецепт цієї страви з відео доступний за посиланням: Салат з буряка з сиром та апельсинами.

Салат з буряка з сиром і апельсинами

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