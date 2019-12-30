Рецепт казково смачних дерунів з фаршем

В кінці грудня, коли всі переймаються складанням ідеального меню на Новий рік, все одно актуально таке просте блюдо як деруни.

FoodOboz пропонує їх рецепт з фаршем.

Відзначається, що самі по собі деруни дуже смачні і їх люблять практично в кожній родині, але разом з м'ясним фаршем вони виходять більш ситними, отримують насичений пікантний смак.

Новини Рецепт дуже смачної універсальної страви з фаршу

При цьому, щоб смачно нагодувати всю сім'ю такими оригінальними дерунами потрібно дуже небагато продуктів і вільного часу.

Повний список інгредієнтів, покроковий рецепт з фото і секретами приготування найсмачніших дерунів з фаршем дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного м'яса по-французьки з картоплею.

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