Рецепт ідеальної страви на вечерю на швидку руку

В кінці важкого трудового дня як ніколи до речі може стати смажена птиця на вечерю.

FoodOboz пропонує рецепт курки з овочами, яку можна смачно і швидко приготувати.

Відзначається, що всі продукти досить доступні і велика частина з них напевно вже може бути в холодильнику, - стане в нагоді лише шматочок курячого філе, різні овочі, приправи і зелень до них.

Новини Рецепт дуже ніжного і смачного супу на швидку руку

Якщо порізати куряче м'ясо невеликими шматочками, то воно дуже швидко приготується. Не потрібно багато часу на приготування і овочам, через що відмінну вечерю можна отримати приблизно за 15-20 хвилин.

А якщо готувати страву на сковороді без масла і не пережарити її, то вечерю навіть можна буде вважати корисною.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт курки з овочами на вечерю за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт ароматних курячих крилець в духовці за 20 хвилин.

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