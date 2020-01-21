Рецепт хрусткого печива, перед яким неможливо встояти

Відмінним способом підняти собі настрій в будь-який час дня може стати тепле хрустке печиво.

FoodOboz пропонує рецепт чудового печива з насінням.

Новини Рецепт чарівного десерту на швидку руку

Відзначається, що для приготування цієї випічки не потрібно якихось незвичайних продуктів - варто заздалегідь перевірити тільки наявність вдома насіння, меду, яєць, масла, борошна і спецій.

Сумарно для готування великої порції ніжного хрусткого печива потрібно близько години, але результат обов'язково перевершить всі ваші очікування.

Дивіться правильні пропорції інгредієнтів і покроковий рецепт печива з насінням з фото процесу приготування за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz також публікував рецепт іншого відмінного печива з родзинками.

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