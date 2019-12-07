Рецепт фантастичного салату з буряком на свято і кожен день

При нестачі свіжих овочів в зимову пору року в раціон корисно і потрібно включати страви з буряка.

FoodOboz пропонує рецепт відмінного салату з буряком і чорносливом.

Відзначається, що основними продуктами для цієї страви є безпосередньо буряк, чорнослив, волоські горіхи і часник, через що вона багата клітковиною, корисними жирами і мікроелементами.

Якщо заздалегідь зварити буряк, на приготування салату потрібно зовсім небагато часу.

Прикрасити пікантне і ароматне блюдо можна сиром або зеленню, після чого воно з однаково великим успіхом доповнить як повсякденну трапезу, так і святковий стіл.

Повний список інгредієнтів, детальний рецепт і секрети приготування салату з буряком і чорносливом дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт вітамінного смачного салату з куркою і авокадо, який гарантовано приємно здивує ваших гостей і близьких.

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