Рецепт фантастично смачного салату на Новий рік 2020

За лічені дні до святкування Нового року як ніколи актуальні оригінальні рецепти салатів.

FoodOboz пропонує Вашій увазі рецепт салату "Шанхай" з ананасами.

Відзначається, що це блюдо об'єднує курку, ананаси, кукурудзу, гриби, оливки, деякі додаткові спеції і соус, через що виходить досить незвичайним.

Однак, складові об'єднуються цілком гармонійно, і за складом салат виходить хорошим, оскільки містить і білки, і клітковину.

В цілому, процес готування займе менше півгодини, а результат обов'язково потішить гостей.

Повний список продуктів і покроковий рецепт салату "Шанхай" з фото процесу приготування дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт незвичайного салату з копченою куркою і ківі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram