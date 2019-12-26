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Рецепт фантастично смачного салату на Новий рік 2020

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За лічені дні до святкування Нового року як ніколи актуальні оригінальні рецепти салатів.

FoodOboz пропонує Вашій увазі рецепт салату "Шанхай" з ананасами.

Відзначається, що це блюдо об'єднує курку, ананаси, кукурудзу, гриби, оливки, деякі додаткові спеції і соус, через що виходить досить незвичайним.

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Однак, складові об'єднуються цілком гармонійно, і за складом салат виходить хорошим, оскільки містить і білки, і клітковину.

В цілому, процес готування займе менше півгодини, а результат обов'язково потішить гостей.

Повний список продуктів і покроковий рецепт салату "Шанхай" з фото процесу приготування дивіться за цим посиланням.

Рецепт фантастично смачного салату на Новий рік 2020

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт незвичайного салату з копченою куркою і ківі.

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