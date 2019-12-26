Рецепт фантастично смачного салату на Новий рік 2020

За лічені дні до святкування Нового року як ніколи актуальні оригінальні рецепти салатів.
FoodOboz пропонує Вашій увазі рецепт салату "Шанхай" з ананасами.
Відзначається, що це блюдо об'єднує курку, ананаси, кукурудзу, гриби, оливки, деякі додаткові спеції і соус, через що виходить досить незвичайним.
Однак, складові об'єднуються цілком гармонійно, і за складом салат виходить хорошим, оскільки містить і білки, і клітковину.
В цілому, процес готування займе менше півгодини, а результат обов'язково потішить гостей.
Повний список продуктів і покроковий рецепт салату "Шанхай" з фото процесу приготування дивіться за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт незвичайного салату з копченою куркою і ківі.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram