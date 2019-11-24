Рецепт фантастично смачних сирників з гарбузом

Важко швидко придумати більш яскравий, корисний і поживний варіант для трапези в осінньо-зимовий період, ніж страви з гарбуза.

FoodOboz пропонує рецепт смачних сирників з гарбуза.

Новини Рецепт приголомшливої і оригінальної страви з гарбуза

Відзначається, що для цієї страви, як і для традиційних сирників, потрібен сир, манка, борошно, яйця, цукор, спеції і масло, але додавання гарбуза робить блюдо менш калорійним, додає йому клітковини і приємного оку ніжно-помаранчевого кольору.

Щоб приготувати такий незвичайний десерт для всієї родини, потрібно витратити всього близько 40 хвилин часу, а з нашими інструкціями з цим завданням впорається навіть новачок.

Дивіться пропорції продуктів і покроковий рецепт сирників з гарбуза за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт вишуканого і ніжного салату з гарбуза.

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