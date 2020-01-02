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Рецепт дуже смачної закуски з картоплі

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Якщо ви хочете на свята порадувати своїх рідних і близьких оригінальною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування картопляних крокетов.

Рецепт дуже смачної закуски з картоплі

Як відомо, картопляні крокети є бюджетною, проте дуже смачною стравою – з їх приготуванням впорається практично будь-яка господиня, а інгредієнти для крокетів можна придбати у будь-якому продуктовому магазині.

Для того щоб зробити крокети вам знадобляться картопля, курячі яйця, вершкове масло, пшеничне борошно, панірувальні сухарі і рослинне масло. Сіль і перець додаємо виходячи зі смакових переваг.

При правильному підході вам вдасться приготувати неймовірно смачну і ароматну закуску, яка стане справжньою окрасою вашого святкового столу.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування смачних картопляних крокетов за наступним посиланням.

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