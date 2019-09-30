Рецепт дуже смачної закуски з буряка

В осінньо-зимовий період частіше використовують в готуванні овочі, які пізно дозрівають і довго зберігаються, зокрема, готують страви з буряка.

FoodOboz підготував рецепт смачної ікри з буряків.

Відзначається, що традиційно готують кабачкову ікру або ж ікру з баклажанів, але дуже смачною і красивою на вигляд є і бурякова ікра.

До того ж, готувати її досить просто, всі продукти дешеві і доступні, і на приготування потрібно всього близько півгодини часу.

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Готова бурякова закуска не тільки ніжна і смачна, а й досить корисна для організму, а при помірному використанні рослинного масла - ще й низькокалорійна.

Дивіться повний список інгредієнтів, а також покроковий рецепт приготування ікри з буряка з фото за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачних квашених баклажанів з морквою.

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