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Рецепт дуже смачної закуски з баклажанів

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Приготування такої страви, як ікра з баклажанів, неодмінно порадує ваших рідних і близьких

Неймовірно смачна і корисна закуска, як правило, складається з декількох овочів, а основним інгредієнтом тут виступають баклажани. До них додають різні овочі, які можна знайти у себе в холодильнику або придбати в магазині.

Рецепт дуже смачної закуски з баклажанів

Вашій увазі пропонується класичний рецепт баклажанної ікри, для приготування якої вам потрібно підготувати помідори, ріпчасту цибулю, болгарський перець, цукор, спеції виходячи з ваших смакових уподобань, і, звичайно ж, баклажани.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим покроковим рецептом для приготування смачної ікри з баклажанів за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали своїм читачам, як приготувати неймовірно смачний фарширований перець з баклажанами.

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