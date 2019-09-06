Рецепт дуже смачної закуски з баклажанів і кабачків

Якщо ви хочете приготувати оригінальну закуску на зиму, неодмінно зверніть увагу на рецепт ікри з кабачків і баклажанів.

Багатьом господаркам добре відомі рецепти приготування як баклажанної, так і кабачкової ікри – обидві страви, незважаючи на схожість, мають кардинальні відмінності. Отже, перед процесом приготування потрібно вибрати, яку саме закуску заготовити на зиму.

Радимо вам прекрасний варіант виходу з цієї дилеми – приготуйте кабачково-баклажанну ікру. Ця нескладна для приготування страва поєднала в собі класичний набір овочів як основних інгредієнтів для обох закусок.

Спробуйте самі приготувати даний кулінарний шедевр і результат вас по-справжньому здивує.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування дуже смачної ікри з баклажанів і кабачків за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали своїм читачам, як приготувати ікру з баклажанів по-одеськи.

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