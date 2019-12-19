Рецепт дуже смачної універсальної страви з фаршу

У холодну пору року зручно поповнювати свій раціон смачними, гарячими і поживними стравами з фаршу.
FoodOboz пропонує рецепт приголомшливих гречаників.
Відзначається, що гречаники то є котлети, приготовані не лише з м'яса і хліба, як класичні, а з фаршу разом з гречкою, яйцями, цибулею і спеціями.
Готувати таке блюдо досить просто і недовго, - потрібно виділити близько півгодини часу.
При цьому гречка нітрохи не псує м'ясний смак страви, але збільшує кількість котлеток і знижує їх загальну калорійність.
Покроковий рецепт гречаників з фаршем з фото процесу приготування дивіться за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудових кручеників з фаршу на швидку руку.
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