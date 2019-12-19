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Рецепт дуже смачної універсальної страви з фаршу

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У холодну пору року зручно поповнювати свій раціон смачними, гарячими і поживними стравами з фаршу.

FoodOboz пропонує рецепт приголомшливих гречаників.

Відзначається, що гречаники то є котлети, приготовані не лише з м'яса і хліба, як класичні, а з фаршу разом з гречкою, яйцями, цибулею і спеціями.

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Готувати таке блюдо досить просто і недовго, - потрібно виділити близько півгодини часу.

При цьому гречка нітрохи не псує м'ясний смак страви, але збільшує кількість котлеток і знижує їх загальну калорійність.

Покроковий рецепт гречаників з фаршем з фото процесу приготування дивіться за цим посиланням.

Рецепт дуже смачної універсальної страви з фаршу

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудових кручеників з фаршу на швидку руку.

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