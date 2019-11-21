Рецепт дуже смачної страви з цвітною капустою

Поки не пізно, потрібно встигнути насититися перед довгою зимою різноманітними стравами з цвітної капусти.

Серед іншого FoodOboz пропонує рецепт чудових щей з цим овочем.

Новини Рецепт неймовірно смачної скумбрії в томатному соусі

Відзначається, що щі є традиційною стравою російської кухні вже мало не половину тисячоліття, - спочатку так називали будь-яку юшку, але пізніше назва закріпилася лише за супами, заправленими капустою.

Якщо Вам не до душі російська кухня, спробуйте приготувати приголомшливий італійський суп з цвітною капустою за цим рецептом.

Зазвичай щі готують з білокачанною квашеною капустою, рідше використовують щавель або ріпу, але ми пропонуємо спробувати урізноманітнити блюдо цвітною капустою.

Крім того, для супу знадобиться м'ясо на кістці, трохи інших овочів і спеціальні приправи, які допоможуть максимально розкрити смак страви.

Новини Рецепт приголомшливої і оригінальної страви з гарбуза

Повний список продуктів і рецепт щей з цвітною капустою з фото процесу приготування дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачного і корисного салату з пекінською капустою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!