Рецепт дуже смачної страви з цвітною капустою

Невід'ємною частиною правильного харчування можна назвати вітамінні страви з овочів, зокрема, страви з цвітної капусти.

FoodOboz приготував для Вас прості покрокові інструкції з приготування здорового сніданку з цим овочем.

Відзначається, що для цієї страви знадобиться цвітна капуста, цибуля, яйця, трохи молочних продуктів, помідори, огірки, лимон і спеції.

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При цьому, щоб приготувати смачний сніданок для двох осіб, потрібно всього близько десяти хвилин витрат у часі.

Пропорції всіх інгредієнтів і рецепт живильного сніданку з фотографіями процесу приготування дивіться за цим посиланням.

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