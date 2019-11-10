Рецепт дуже смачної страви з цвітною капустою

Невід'ємною частиною правильного харчування можна назвати вітамінні страви з овочів, зокрема, страви з цвітної капусти.
FoodOboz приготував для Вас прості покрокові інструкції з приготування здорового сніданку з цим овочем.
Відзначається, що для цієї страви знадобиться цвітна капуста, цибуля, яйця, трохи молочних продуктів, помідори, огірки, лимон і спеції.
При цьому, щоб приготувати смачний сніданок для двох осіб, потрібно всього близько десяти хвилин витрат у часі.
Пропорції всіх інгредієнтів і рецепт живильного сніданку з фотографіями процесу приготування дивіться за цим посиланням.
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