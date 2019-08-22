Рецепт дуже смачної страви з квашеною капустою

Дуже корисний салат з овочів – вінегрет – є по істині культовою стравою.

Є багато способів приготування вінегрету, але найсмачнішим і вітамінним заслужено вважається рецепт з додаванням квашеної капусти.

Вінегрет в слов'янській кухні з'явився в 19 столітті. Це варіація німецької або скандинавської страви з аналогічними інгредієнтами, але наші господині прибрали з нього рибну складову – оселедець.

Вінегрет в традиційному варіанті популярний з початку 20 століття, і, схоже, його ніколи не перестануть любити.

Про те, як приготувати цей класичний надсмачний салат читайте за посиланням: Вінегрет з квашеною капустою.

Вінегрет з квашеною капустою

Якщо ж ви бажаєте скуштувати оригінальний скандинавський варіант подібного салату, пропонуємо приготувати вінегрет з оселедцем.

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