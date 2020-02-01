Рецепт дуже смачної страви з картоплі і фаршу

Є безліч приголомшливих страв з фаршу, якими можна без зайвих зусиль порадувати своїх рідних.

FoodOboz пропонує рецепт чудових колдунів з фаршем та цибулею.

Новини Рецепт неймовірно смачної страви з курки

Відзначається, що колдуни - неймовірно смачна подоба пиріжків з картопляного тіста з різною начинкою. Ми пропонуємо використати м'ясний фарш зі спеціями і подрібненою цибулею.

Колдуни можна смажити на сковороді або запікати в залежності від особистих уподобань, при цьому, сумарно на них буде потрібно близько двох годин - але всі зусилля будуть виправдані.

Дивіться простий покроковий рецепт чаклунів з фаршем та цибулею з фотографіями процесу приготування за цим посиланням.

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