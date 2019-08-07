Рецепт дуже смачної страви з качкою і картоплею

На святкову вечерю для всієї родини дуже доречно готувати смажену птицю, - хоча з такими стравами багато клопоту, воно точно сподобається всім домочадцям і гостям.

OBOZREVATEL.Smak пропонує простий покроковий рецепт приготування качки, фаршированої картоплею, з фотографіями процесу.

При плануванні святкового столу завжди стає ребром питання, що приготувати б так, щоб на всіх вистачило, та який гарнір подавати до м'ясних страв.

У випадку з фаршированою качкою все просто, - її вистачить на всіх, при цьому, вона вже з гарніром, при цьому, картопля, приготована всередині качки, має неповторний смак і аромат, через що припаде до душі навіть вибагливим людям.

Дивіться повний список інгредієнтів і детальний рецепт приготування фаршированої картоплею качки за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak приводив рецепт дуже смачного шоколадного торта, який просто готується, але точно вразить ваших близьких.

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