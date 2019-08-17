Рецепт дуже смачної страви з баклажанами

Приємним сюрпризом до столу для ваших рідних і близьких може стати приготування такої страви, як смажена курка з баклажанами.

Страви з курячого м'яса користуються неймовірною популярністю в багатьох сім'ях – вони прості в приготуванні, а рецептура не вимагає застосування будь-яких особливих інгредієнтів.

Одним з найбільш цікавих рецептів є приготування смаженої курки з баклажанами. Така страва виглядає неймовірно соковито і апетитно, приготовати її ви зможете лише за 15 хвилин.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смаженої курки з баклажанами за наступним посиланням.

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