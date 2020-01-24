Рецепт дуже смачної страви на Китайський Новий рік 2020

Напередодні святкування Китайського Нового роки 25 січня 2020 року доречно дізнатися кілька нових страв китайської кухні.

FoodOboz пропонує приготувати смажену яловичину по-китайськи.

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Відзначається, що мало хто ризикне готувати яловичину на сковороді, оскільки м'ясо може легко втратити свою м'якість і стати занадто жорстким, несмачним.

Але, знаючи тонкощі і секрети приготування яловичини по-китайськи, можна уникнути таких наслідків і зробити яловичину дуже смачною, пряною і специфічною, - як і годиться для страв китайської кухні.

Дивіться список продуктів і покроковий рецепт смаженої яловичини по-китайськи за цим посиланням.

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