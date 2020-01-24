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Рецепт дуже смачної страви на Китайський Новий рік 2020

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Напередодні святкування Китайського Нового роки 25 січня 2020 року доречно дізнатися кілька нових страв китайської кухні.

FoodOboz пропонує приготувати смажену яловичину по-китайськи.

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Відзначається, що мало хто ризикне готувати яловичину на сковороді, оскільки м'ясо може легко втратити свою м'якість і стати занадто жорстким, несмачним.

Але, знаючи тонкощі і секрети приготування яловичини по-китайськи, можна уникнути таких наслідків і зробити яловичину дуже смачною, пряною і специфічною, - як і годиться для страв китайської кухні.

Дивіться список продуктів і покроковий рецепт смаженої яловичини по-китайськи за цим посиланням.

Рецепт дуже смачної страви на Китайський Новий рік 2020

Також рекомендуємо подивитися рецепт корейського салату з курячого серця і корейської моркви.

Якщо ж, незважаючи на свято, в пріоритеті турбота про гарну фігуру, дивіться на FoodOboz рецепт смачної дієтичної курки.

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