Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт дуже смачної солянки

361 Читати матеріал російською

Традиційна солянка як перша страву відома з 1830-х років, а її основою стала густа ситна страва з великою кількістю інгредієнтів, яку наші слов'янські предки називали трохи інакше - "Селянка".

"Селянку" готували з додаванням капусти, а коли господині її з рецепта прибрали, то вийшла вже відома нам солянка.

У другій половині XIX століття солянка остаточно отримала знайомий сучасний смак. Тоді ж з'явилися і її вигадливі версії – з рибою, каперсами, копченостями і лимоном.

Кожен шинкар і кухар показували в ній свої вміння, залучаючи клієнтів незвичним поєднаннями продуктів.

Ніякого "класичного" рецепта цього супу на той момент ще не існувало, але гостра ситна страва з різними видами м'яса набула найбільшої популярності і міцно увійшла в кулінарні книги.

FoodOboz пропонує приготувати найсмачнішу збірну солянку за перевіреним рецептом, якийй знаходиться за цим посиланням.

Збірна солянка

Збірна солянка

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані