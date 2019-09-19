Рецепт дуже смачної солянки

Традиційна солянка як перша страву відома з 1830-х років, а її основою стала густа ситна страва з великою кількістю інгредієнтів, яку наші слов'янські предки називали трохи інакше - "Селянка".

"Селянку" готували з додаванням капусти, а коли господині її з рецепта прибрали, то вийшла вже відома нам солянка.

У другій половині XIX століття солянка остаточно отримала знайомий сучасний смак. Тоді ж з'явилися і її вигадливі версії – з рибою, каперсами, копченостями і лимоном.

Кожен шинкар і кухар показували в ній свої вміння, залучаючи клієнтів незвичним поєднаннями продуктів.

Ніякого "класичного" рецепта цього супу на той момент ще не існувало, але гостра ситна страва з різними видами м'яса набула найбільшої популярності і міцно увійшла в кулінарні книги.

FoodOboz пропонує приготувати найсмачнішу збірну солянку за перевіреним рецептом, якийй знаходиться за цим посиланням.

Збірна солянка

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!