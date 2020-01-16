Рецепт дуже смачної печеної картоплі

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких простою, але у той же час оригінальною стравою, зверніть увагу на рецепт картоплі з салом у фользі.

Багато господинь знають, що картопля з салом є дуже зручною стравою, яку не складно готувати, бо для її приготування потрібно заздалегідь придбати лише два основних інгредієнта. Після цього слід їх об'єднати, ретельно загорнути у фольгу і відправити на запікання у духовку.

Крім того, це дуже ситна страва, яка чудово підійде і для обіду, і для вечері.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування смачної печеної картоплі з салом у фользі за наступним посиланням.

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