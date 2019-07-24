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Рецепт дуже смачної пастили, яка всіх підкорить

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Якщо вам потрібні смачні, але корисні ласощі, які готуються без додавання цукру і годяться до вживання навіть для маленьких дітей, то пастила, - це саме те, що потрібно.

На OBOZREVATEL.Smak є відмінні покрокові детальні інструкції з приготування цієї смакоти.

Відзначається, що пастилу можна готувати практично з яких завгодно фруктів і ягід, що дає необмежений простір для фантазії і експериментів.

Однак, для приготування необхідна спеціальна сушарка.

Але на виході виходить така тягуча пастила з природною кислинкою і приголомшливим апетитним ароматом, що всі витрати того варті.

Повний список інгредієнтів і докладний рецепт з фотографіями процесу приготування дивіться за цим посиланням.

Рецепт дуже смачної пастили, яка всіх підкорить

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт неймовірно смачного компоту з персиків.

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