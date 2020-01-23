Рецепт дуже смачної курки для схуднення

Є багато способів низкокалорийно поїсти, але страви з курки вважаються найкращим супутником бажаючих схуднути.

FoodOboz пропонує рецепт дуже смачної тушкованої курятини.

Новини Рецепт дуже ніжного і смачного супу на швидку руку

Відзначається, що біле м'ясо курки само по собі дуже ніжне, швидко готується, містить багато білка і мало жиру (якщо зняти з нього всю шкірку і підшкірний жир).

До того ж навіть курячі стегенця можна просто чудово приготувати, якщо добре обваляти їх в спеціях і травах, а потім стушкувати в кефірі.

Дивіться правильні пропорції інгредієнтів і покроковий рецепт дієтичної курки в кефірі з фото процесу приготування за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже дієтичного морозива з сиру.

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