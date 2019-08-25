Рецепт дуже смачної кавказької м'ясної страви з баклажанами

На Кавказі традиційно люблять смажене м'ясо з баклажанами та іншими овочами.

Obozrevatel Smak пропонує приготувати неймовірно смачну свинину з баклажанами. Це дуже простий рецепт ситної та корисної страви, смак якої нагадує про Кавказ.

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Для того, щоб нарізати і підсмажити м'ясо і овочі, нам знадобиться не більше 30 хвилин, потім потрібно буде все потушкувати ще 15 – і чудова баклажанова страва з м'ясом готова.

Про те, як правильно приготувати цю кавказьку м'ясну страву, читайте за цим посиланням: Детальний рецепт смаженої свинини з баклажанами.

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