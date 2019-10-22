Рецепт дуже смачної картоплі в горщиках

Пропонуємо вашій увазі рецепт приготування дуже смачної картоплі в горщиках.

Не секрет, що використання горщиків для приготування різних страв є популярним і досить поширеним способом у багатьох кухнях світу. Тушковані в горщиках м'ясо і картопля добре зберігають поживні властивості страви, яка виходить неймовірно соковитою і ніжною.

Більш того, при використанні горщиків ви значно скоротите час на приготування страви – її можна приготувати швидко, бо не потрібно заздалегідь обсмажувати продукти.

Також раніше ми ділилися з вами рецептом приготування дуже смачної картоплі в духовці.

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